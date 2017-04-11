Шведская прокуратура отменила арест второго подозреваемого по делу о теракте

Прокуратура Швеции отменила решение об аресте второго подозреваемого по делу о теракте в центре Стокгольма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

— По данным прокурора, подозрения были очень слабы и в связи с этим нет оснований применять ордер на арест, — говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый всё равно останется под стражей из-за того, что ранее было принято решение о высылке его из страны.

Напомним, 7 апреля в Стокгольме произошёл теракт: грузовик въехал в толпу людей. В результате погибло четыре человека, ещё 15 пострадали.