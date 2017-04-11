Гражданин Узбекистана признался в суде в совершении теракта в Стокгольме

Информация о том, что 39-летний подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме Рахмат Акилов дал признательные показания, появилась в шведских СМИ 9 апреля. Сегодня адвокат также заявил, что мужчина сознался в "террористической деятельности". Об этом сообщило агентство France Presse.

#BREAKING Stockholm attacker 'confesses to terrorist crime': lawyer — AFP news agency (@AFP) 11 апреля 2017 г.

Напомним, ранее со ссылкой на неподтверждённые источники сообщалось, что Акилов не только сознался в наезде на людей в Стокгольме, но и подтвердил, что действовал по указаниям представителей ИГИЛ* в Сирии.

10 апреля утром полиция задержала ещё одного мужчину, подозреваемого в связях с исполнителем теракта.

Напомним, в результате атаки на одной из туристических улиц погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.