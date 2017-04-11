В Госдуме предлагают разрешить полиции вскрывать авто с младенцами без присмотра
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Сегодня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому полицейским могут разрешить вскрывать машины, в которых находятся младенцы без присмотра. Авторы законопроекта — председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.
В документе предлагается разрешить вскрывать не только машины, в которых находятся младенцы, но и любые авто в целях спасения людей, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, чтобы оказать человеку первую помощь в случае необходимости).
Также полицейские могут получить право вскрывать транспортное средство, если в нём заблокировался преступник.
Отметим, в том же законопроекте депутаты предлагают позволить сотрудникам правоохранительных органов стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения массовых нападений на важные и потенциально опасные объекты.