Не секс, а просто космос

Лиара Т'Сони

Игра: Mass Effect

Умные девушки всегда были в почёте. Подумайте сами, интересно ли вам общаться с девушкой, которая без умолку разговаривает о новой сумке или модной паре обуви. С Лиарой беседа выйдет намного интеллектуальнее, чем со шваброй. Ведь она ксеноархеолог — занимается изучением прошлого инопланетных цивилизаций.

С недавних пор она стала серым посредником — главой организации, которая занимается торговлей информацией, продавая её толстосумам. В руках Лиары находится невероятная власть, ей под силу развязать галактическую войну по щелчку пальцев. Несмотря на это она остаётся верным соратником главного борца за свободу в Галактике — капитана Шепарда.

Сара Керриган

Игра: StarCraft

В прошлом Сара была человеком, но высшее руководство решило бросить её на съедение инопланетной расе зергов. Они подвергли её тело ужасным мутациям, которые изменили его до неузнаваемости. Но это не мешает ей оставаться одной из самых горячих представительниц инопланетных рас.

На её долю пришлось огромное количество невзгод: предательство близких, всеобщая ненависть и огромный груз ответственности за спасение галактики. Справилась ли она со своей задачей? Безусловно. Тем более что за все испытания она получила лучшую награду — счастливый конец истории, с принцем на белом коне.

Аманда Рипли

Игра: Alien Isolation

Дочка одной из икон фантастического кино и секс-символа нашего детства — Эллен Рипли. Девушка с техническим складом ума решила пойти по стопам своей матери, устроившись в злополучную Вейланд-Ютани. К сожалению, судьба сыграла с ней злую шутку, а проблемы перешли по наследству, также ей придётся столкнуться с Чужими.

Её обманом заманивают на станцию, которую заполонили ксеноморфы. Совершить побег из космического гроба — задача не из лёгких, но, как мы знаем, Рипли не сдаются. Пройдя сквозь огонь и воду, ей удаётся выбраться с космического корабля живой. Правда, снова встретиться с матерью ей так и не удастся.

Лилит

Игра: Borderlands

Одна из представительниц особого вида людей со сверхспособностями — сирен. Никто не знает, как они получили свои силы, но с уверенностью можно сказать, что вести себя с ними нужно аккуратно. Всего может существовать шесть представительниц этого вида, но их история по-прежнему остаётся загадкой для всех обитателей Галактики.

Лилит прибывает на планету Пандора в поисках ответов на вопросы о своём происхождении, правда, её планам не суждено осуществиться. На планете начинает твориться настоящий хаос. Все жители планеты рвутся к загадочному хранилищу, ведь там хранятся невиданные технологии инопланетных рас. Жажда приключений — главный козырь это рыжей бестии.

Кортана

Игра: Halo

Кортана — голографическая проекция искусственного интеллекта, но это не мешает ей быть человечной. Она сопровождает главного героя игры Halo Мастера Чифа во всех его приключениях, что делает их настоящими напарниками. Но, как известно, простой дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Герои начинают испытывать чувства друг к другу.

Судьба разлучает героев при трагических обстоятельствах. Каждый монолог Кортаны не просто заставляет сердце биться быстрее, он сжимает его с невероятной силой. Но самое главное, что ИИ удалось познать человеческие чувства. В одну из последний встреч с Мастером Чифом она говорит ему: "Прежде чем всё это кончится, пообещай мне, что узнаешь, кто из нас двоих машина".