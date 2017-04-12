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Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 14:38

На Украине могут отменить все законы, принятые в Советском Союзе

Фото:&copy; РИА Новости/Александр Демьянчук

Фото:© РИА Новости/Александр Демьянчук

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в "Фейсбуке", что правительство страны предложило Верховной раде отменить все законы, принятые во времена СССР.

— В прошлом году правительство отменило 367 нормативных актов времён СССР. Во время второй волны было отменено более 100 таких актов. Теперь делаем следующий шаг. Декоммунизация продолжается, — уточнил Владимир Гройсман.

Напомним, законы о декоммунизации действуют на Украине с мая 2015 года. Согласно документам, в стране должно быть ликвидировано всё наследие советского периода.

Так, за прошлый год на Украине было переименованы несколько городов (в том числе Днепропетровск, который стал называться Днепром), а также снесено почти 2,5 тысячи советских памятников.

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Алексей Берковиц
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