На Украине могут отменить все законы, принятые в Советском Союзе
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в "Фейсбуке", что правительство страны предложило Верховной раде отменить все законы, принятые во времена СССР.
— В прошлом году правительство отменило 367 нормативных актов времён СССР. Во время второй волны было отменено более 100 таких актов. Теперь делаем следующий шаг. Декоммунизация продолжается, — уточнил Владимир Гройсман.
Напомним, законы о декоммунизации действуют на Украине с мая 2015 года. Согласно документам, в стране должно быть ликвидировано всё наследие советского периода.
Так, за прошлый год на Украине было переименованы несколько городов (в том числе Днепропетровск, который стал называться Днепром), а также снесено почти 2,5 тысячи советских памятников.