На Украине могут отменить все законы, принятые в Советском Союзе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в "Фейсбуке", что правительство страны предложило Верховной раде отменить все законы, принятые во времена СССР.

— В прошлом году правительство отменило 367 нормативных актов времён СССР. Во время второй волны было отменено более 100 таких актов. Теперь делаем следующий шаг. Декоммунизация продолжается, — уточнил Владимир Гройсман.

Напомним, законы о декоммунизации действуют на Украине с мая 2015 года. Согласно документам, в стране должно быть ликвидировано всё наследие советского периода.