Петербургские космонавты: герои, рекордсмены, блогеры и актёры

Оглавление Резиновый динозаврик на орбите Земли Георгий Гречко — инженер, космонавт, телеведущий, актёр Космический рекордсмен из Петербурга

Резиновый динозаврик на орбите Земли

Бортинженер Андрей Борисенко лишь позавчера, 10 апреля, вернулся на Землю из космоса. На МКС петербургский космонавт провёл 173 дня — вместе с коллегами Сергеем Рыжиковым ("Роскосмос") и Робертом Шейном Кимброу (NASA) он покинул родную планету на корабле "Союз МС-02" 19 октября 2016 года, а на борт Международной космической станции поднялся через двое суток, 21 октября. Это был второй полёт бортинженера из Северной столицы за пределы Земли.

Первый полёт космонавт совершил в 2011 году на корабле "Гагарин" — так "Союз ТМА-21" был назван в честь 50-летнего юбилея первого полёта человека в космос. Всего петербургский космолётчик провёл в космическом пространстве 333 суток. В 2012 году Борисенко получил звание Героя России — "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта на Международной космической станции".

Во время первого полёта космонавт из Петербурга столкнулся с реальной угрозой жизни — тогда, в 2011 году, ему пришлось спешно покидать МКС из-за угрозы столкновения станции с космическим мусором. Сюжет "Гравитации" тогда, к счастью, не воплотился в жизнь, но спасаться от опасных обломков неизвестного происхождения Борисенко с коллегами всё же пришлось на "Союзах".

Впрочем, соотечественникам петербуржец известен больше не как герой, а как блогер. Причём свой блог бортинженер ведёт прямо из космоса. С борта МКС петербуржец рассказывает, как начинается и проходит день космонавта, почему он не расстаётся с обручальным кольцом даже за пределами родной планеты и какие разносолы могут позволить себе на завтрак и обед обитатели космической станции.

Перед последним полётом Андрей Борисенко признался, что очень скучал по космосу все пять лет, прошедшие с первой "космической прогулки".

Фото: © РИА Новости

— Я начал скучать сразу же после возвращения на Землю, — рассказал прошедшей осенью бортинженер.

С собой на МКС Борисенко взял не только обручальное кольцо, но и небольшой талисман — маленького резинового дракончика. А ещё — книгу любимого фантаста Сергея Павлова "Лунная радуга". По признанию бортинженера, именно этот писатель в своё время заронил в его сердце желание стать космонавтом.

Георгий Гречко — инженер, космонавт, телеведущий, актёр

С дважды Героем Советского Союза, космонавтом из Ленинграда Георгием Гречко мы простились 8 апреля. Гречко, как и Борисенко, был бортинженером. Общий "стаж" космонавта за пределами Земли составил 134 дня. Из этого времени 88 минут петербуржец провёл в открытом космосе.

Фото: © РИА Новости / Александр Моклецов

Георгий Михайлович не был, как большинство космонавтов Советского Союза, военным лётчиком. В космос он отправился из-за рабочего стола — до того как попасть в группу "гражданских космолётчиков", Гречко трудился инженером в ОКБ-1. Правда, 34-летний кандидат в космонавты едва не лишился блестящего будущего из-за сломанной ноги: травму он получил при прыжке с парашютом. Однако за интеллект и заслуги на инженерной ниве Гречко всё же взяли в экспериментальную группу.

Завершив свою лётную карьеру, Георгий Гречко не исчез из поля зрения соотечественников. Напротив, бывший космонавт стал сниматься в кино и на телевидении. Много лет он был ведущим серии телеспектаклей "Этот фантастический мир", в которой обыгрывались сюжеты из произведений Рэя Брэдбери, Станислава Лема, Роберта Шекли и других великих фантастов.

Гречко консультировал режиссёра Павла Арсенова перед съёмками "Лилового шара" — одного из советских фильмов о космической путешественнице Алисе, снятого по произведению Кира Булычёва. Советы космонавта пригодились и при создании другой советской фантастической киноленты — "Под созвездием Близнецов" режиссёра Бориса Ивченко. А в девяностых Герой СССР сыграл самого себя в "роуд-муви" с Михаилом Евдокимовым "Не послать ли нам… гонца?".

Накануне, 11 апреля, стало известно, что в скором времени в Северной столице может появиться улица имени космонавта Гречко. Об этом сообщил член петербургской топонимической комиссии Алексей Ерофеев. Инициатива поступила от петербургского отделения компартии: по мнению коммунистов, особенно гармонично улица Гречко будет смотреться в Приморском районе, ведь там уже есть проспект Королёва.

Космический рекордсмен из Петербурга

Фото: © РИА Новости

Третий знаменитый петербургский космонавт — Сергей Крикалёв — на протяжении десяти лет был рекордсменом мира по общему времени пребывания в космосе. Всего Крикалёв провёл за пределами третьей от солнца планеты 803 дня. Побил этот рекорд только уроженец Краснодара Геннадий Падалка — он прожил в космосе 878 суток.