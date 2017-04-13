Дания может установить пограничный контроль на границе с Швецией

Датские чиновники подчёркивают, что это связано с обеспечением безопасности в стране после теракта в Стокгольме.

В случае неблагоприятной ситуации с безопасностью в Швеции соседняя Дания может ввести пограничный контроль на границе. В интервью газете Jyllands-Posten министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Ингер Стёйберг подчеркнула, что её правительство "не будет колебаться".

— В свете теракта в Стокгольме и большого числа мигрантов, которые могут нелегально поехать в Данию, правительство внимательно следит за тем, что происходит в Швеции, — сказала министр.

В самой Швеции после теракта в Стокгольме тоже было принято решение усилить на своих границах контроль. Кроме того, власти намерены увеличить финансирование правоохранительных органов.