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Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 04:34

Дания может установить пограничный контроль на границе с Швецией

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Датские чиновники подчёркивают, что это связано с обеспечением безопасности в стране после теракта в Стокгольме.

В случае неблагоприятной ситуации с безопасностью в Швеции соседняя Дания может ввести пограничный контроль на границе. В интервью газете Jyllands-Posten министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Ингер Стёйберг подчеркнула, что её правительство "не будет колебаться".

— В свете теракта в Стокгольме и большого числа мигрантов, которые могут нелегально поехать в Данию, правительство внимательно следит за тем, что происходит в Швеции, — сказала министр.

В самой Швеции после теракта в Стокгольме тоже было принято решение усилить на своих границах контроль. Кроме того, власти намерены увеличить финансирование правоохранительных органов.

Напомним, 7 апреля на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в скопление людей. В полиции сообщают о четверых погибших, ещё 15 человек получили ранения. Прокуратура задержала двух человек, включая предполагаемого участника наезда.

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Димитрий Алексиевич
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