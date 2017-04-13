В МИД РФ раскритиковали грядущее вступление Черногории в НАТО

11 апреля президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО.

В МИД РФ считают линию на вступление Черногории в НАТО "глубоко ошибочной". Об этом говорится в официальном сообщении, которое появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Считаем линию на включение Черногории в НАТО глубоко ошибочной, противоречащей коренным интересам народа этой страны, наносящей ущерб стабильности на Балканах и в Европе в целом Из сообщения МИД РФ

В министерстве также отметили, что рассматривают вхождение Черногории в состав альянса как "проявление инерционности в политике Вашингтона, отражающее логику противостояния на европейском континенте".