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Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 11:51

В МИД РФ раскритиковали грядущее вступление Черногории в НАТО

11 апреля президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО.

В МИД РФ считают линию на вступление Черногории в НАТО "глубоко ошибочной". Об этом говорится в официальном сообщении, которое появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

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Считаем линию на включение Черногории в НАТО глубоко ошибочной, противоречащей коренным интересам народа этой страны, наносящей ущерб стабильности на Балканах и в Европе в целом

Из сообщения МИД РФ

В министерстве также отметили, что рассматривают вхождение Черногории в состав альянса как "проявление инерционности в политике Вашингтона, отражающее логику противостояния на европейском континенте".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения Черногории планируется завершить к концу июня.

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Алексей Берковиц
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