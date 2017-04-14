Рэпер ST принёс чемпионство "Спартаку"

Известный музыкант и болельщик красно-белых посетил редакцию Лайфа, где сыграл в популярную компьютерную игру — FIFA-2017.

Александр Степанов, наиболее известный как ST, давно болеет за московский клуб. Старается не пропускать домашние и выездные матчи. В его архиве есть даже песня "Спартак", которая стала неофициальным гимном всех болельщиков народной команды.

В преддверии суперматча "Спартак" — "Зенит" Лайф пригласил ST в редакцию, чтобы поиграть в "фифу" и обсудить футбольные новости.

(Полное интервью с музыкантом читайте на Life.ru в ближайшее время).