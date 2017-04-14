Рэпер ST принёс чемпионство "Спартаку"
Фото: © L!FE
Известный музыкант и болельщик красно-белых посетил редакцию Лайфа, где сыграл в популярную компьютерную игру — FIFA-2017.
Александр Степанов, наиболее известный как ST, давно болеет за московский клуб. Старается не пропускать домашние и выездные матчи. В его архиве есть даже песня "Спартак", которая стала неофициальным гимном всех болельщиков народной команды.
В преддверии суперматча "Спартак" — "Зенит" Лайф пригласил ST в редакцию, чтобы поиграть в "фифу" и обсудить футбольные новости.
(Полное интервью с музыкантом читайте на Life.ru в ближайшее время).
Фото: Life.ru / Сергей Дубровин
Рэпер сыграл за "Спартак" не только против "Зенита", а против всех восьми клубов, встречи с которыми ждут красно-белых в концовке сезона РФПЛ (цвета соперников "защищал" журналист Лайфа Никита Казанцев).
Матчи с "Зенитом" и ЦСКА завершились без забитых голов — 0:0. Разгромил ST "Ростов" (4:1), "Томь" (3:0) и "Арсенал" (4:0). Против "Амкара" получилась ничья 1:1, а у "Терека" виртуальные красно-белые выиграли 2:0.
Фото: Life.ru
В итоге "Спартак" под управлением ST завершил чемпионат с 69 очками. В реальной жизни такая сумма баллов гарантированно принесёт команде Массимо Карреры долгожданное чемпионство.
Напомним, что матч "Спартак" — "Зенит" начнётся 16 апреля на "Открытие-Арене" в 20:00.