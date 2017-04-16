"Музы" и жёны Сталина. Почему оперную певицу записали в любовницы вождя?

Оглавление Сталин и Давыдова "Поздравляю с успехом, товарищ Давыдова" Откровенный разговор Никакой романтики "Эти люди должны служить" Редкие встречи Жизнь после него Сколько же их было Официально

Личную жизнь Сталина больше окружают легенды и мифы, нежели факты. И это вполне оправданно. Если его государственные решения, какие-то моменты, характеризующие отношения с коллегами, сохранились в архивах и стали предметом внимательного изучения тысяч историков, то о его отношениях с женщинами мало что известно. Пожалуй, лишь из книги дочери вождя Светланы Аллилуевой "20 писем к другу" да из немногочисленных мемуаров близких к Сталину людей, выживших в кровавом водовороте 30-х годов, можно получить поверхностное представление о его личной жизни. А когда отсутствуют документальные свидетельства, появляются слухи, которые впоследствии выдаются за истину.

Сталин и Давыдова

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— Я решилась обнажить жизнь Сталина, с которым находилась в интимных отношениях 19 лет. Я знала, что Сталин любил меня и ждал каждой нашей встречи.

Так начинается скандальная книга Леонарда Гендлина, которая написана в форме воспоминаний советской оперной певицы Веры Давыдовой, заслуженной артистки РСФСР и Грузинской ССР, трижды ставшей лауреатом Сталинской премии. Автор опубликовал её в год смерти женщины, а её родственники потом опровергали связь с вождём. Они даже заявили, что саму Давыдову хватил удар после прочитанного, после чего она и скончалась.

Вера родилась в семье землемера и учительницы в Нижнем Новгороде. Вскоре семья переселилась на Дальний Восток, в Николаевск-на-Амуре. А в 1920 году, когда японцы пытались захватить город, семья бежала в Благовещенск.

В 1924 году Вера на свой страх и риск поехала поступать в Ленинградскую консерваторию и выдержала все экзамены. Когда ей было 23 года, Давыдову пригласили в Мариинский театр, ей начали доверять серьёзные партии в "Аиде", "Кармен", "Хованщине", а позже назначили дублёром солистки. К тому моменту примой была знаменитая Софья Преображенская, в которую, по слухам, был влюблён "тогдашний правитель" Ленинграда Григорий Зиновьев.

Весной 1932 года труппа уехала на гастроли в Москву, где выступала в Большом театре. Когда артисты узнали, что одну из постановок посетит лично Сталин, практически прекратили есть и спать — репетиции шли с утра до вечера. И вот тот день настал.

"Поздравляю с успехом, товарищ Давыдова"

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— Гримироваться я начала за три часа до спектакля. У меня тряслись колени, поднялась температура, — якобы вспоминает Давыдова. — На постановку пришла вся партийная верхушка. Сплоховать было нельзя.

— Верочка, вы прекрасно спели! Давно уже Москва не слышала такой дивной Кармен. Эти цветы вам прислал Иосиф Виссарионович Сталин, — шепнула одна из актрис Большого театра, Алла Тарасова, передавая огромный букет пурпурных роз.

А что Вера? Она не могла сдержать слёз и успокоилась только тогда, когда нужно было идти в правительственную ложу, где её лично представили Иосифу Виссарионовичу.

— Поздравляю с успехом, товарищ Давыдова, — сказал вождь.

После этого все пошли на банкет, где Вере объявили, что она переезжает в Москву, а приказ по данному поводу уже готовится. Через месяц Вера уже жила в столице. К слову, во время учёбы в консерватории она вышла замуж за оперного певца Дмитрия Мчелидзе, но вскоре супруги якобы решили пожить отдельно, при этом не подавая на развод.

Откровенный разговор

В октябре 1932 года Давыдова уже была солисткой главной оперы в Большом театре. В новогоднюю ночь она пела в Кремле. После концерта артистов пригласили поужинать вместе с правительственной верхушкой. Как пишет Гендлин, во время приёма Давыдова обнаружила у себя записку, в которой говорилось, что недалеко от Манежной площади ждёт шофер, который "отвезёт вас". Отвёз. К Сталину домой. После ужина Иосиф Виссарионович сказал, что нужно серьёзно поговорить.

— Мы вошли в комнату, где стоял большой низкий диван. Он выключил свет. В темноте Иосиф Сталин обнимал и ласкал меня. Его жёсткие усы кололи мне лицо, — записано в "воспоминаниях".

В общем, певица осталась до утра. А после этого Сталин попросил называть его по имени-отчеству, разорвал ту самую записку и отправил Веру домой.

Никакой романтики

К тому моменту она снимала комнату при театре. В январе 1933 года Давыдова получила ордер на трёхкомнатную квартиру. В неё привезли модную мебель, провели телефон.

— Устраивало меня такое будущее? Сталину было 54 года, мне — 28. Как я могла сопротивляться, отказать? В любую секунду, достаточно одного слова, моей карьере мог прийти конец или меня могли физически уничтожить, — якобы рассуждала тогда певица.

В книге описывается, что Сталин в отношении с женщиной мог быть настоящим хамом. Ласки, нежность — о чём вы? "Товарищ Давыдова, разденьтесь", — примерно такую фразу сказал он во время одной из первых интимных встреч. Кроме того, певица не скрывает, что Сталин был и в отношении к близким человеком злым, упрямым и мстительным. Но при этом интересовался, всего ли хватает Вере, комфортно ли ей и ничего ли её не беспокоит.

Впрочем, как пишет Гендлин, бывали и романтические моменты.

— Верочка, прошу вас, будьте только моей, не спите с Мчелидзе. И вообще, он снимает проституток на вокзале. Могу вам показать пикантные фотографии, — якобы такую фразу произнёс Сталин в приватной беседе.

"Эти люди должны служить"

Однажды Сталин пригласил свою любовницу в баню. Вождь очень любил париться, любил, когда его отхаживали веником. Ковры на стенах, тяжёлые шторы, светлое помещение, мягкая, удобная и стильная мебель — так выглядел предбанник. Администратор, которая заодно была массажисткой и банщицей, принесла бутерброды с осетриной и воду.

Комнаты для мужчин и женщин располагались отдельно. Вере сделали массаж, а когда она хотела отблагодарить, от чаевых отказались. Тогда она пообещала массажистке прислать билет в театр.

За последнее женщину, как пишет Гендлин, отчитал Сталин.

— Эти люди должны служить. Если нарушают правила — лишаются доверия, — сказал вождь.

Редкие встречи

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Когда началась Великая Отечественная война, Большой театр эвакуировали в Куйбышев (Самара). Туда же, как солистка, должна была ехать и Давыдова. Незадолго до отъезда на пороге её квартиры возник законный супруг, который, конечно, был в курсе, где она живёт.

— Пожили врозь — и хватит. Я получил назначение в Тбилисскую оперу, предлагаю тебе ехать со мной. Он против не будет, — заявил Мчелидзе.

Вскоре Сталин объявил певице, что действительно "пока" согласен на её перемирие с мужем и отъезд в Тбилиси. Виделись ли они до Победы, не указывается.

В Москву Вера Давыдова окончательно вернулась только в 1945 году. После войны встречи любовников стали значительно более редкими. Такие отношения с редкими встречами, как ни странно, продлились ещё семь лет. Последняя личная встреча состоялась в октябре 1952 года.

Жизнь после него

Так совпало, что в том же году, когда состоялась последняя встреча Сталина с Давыдовой, её законного мужа, Мчелидзе, пригласили в Грузинский театр оперы и балета, где он стал и директором, и режиссёром, и солистом. Давыдова согласилась переехать вместе с ним уже после смерти вождя — в марте 1953 года. Она выступала на сцене, преподавала в консерватории.

Дмитрий Мчедлидзе умер в 1983 году. Родственники уговаривали женщину после трагедии переехать в Москву, но она отказалась. По словам близких оперной певицы, она не решилась оставить могилу супруга.

Вера Давыдова умерла в возрасте 86 лет 19 февраля 1993 года в Тбилиси.

Сколько же их было

В любовный список Сталина записывают также Розу Каганович. По основной версии, она была родственницей сподвижника Сталина Лазаря Кагановича. Полное имя — Рахиль, но для домашних — Роза. Историк Дмитрий Волкогонов и дипломат Александр Бармин подтверждают её существование. Но в семье Кагановича было две Рахиль, которых звали Розой. Сестра Кагановича умерла в 1926 году, а племянница сменила фамилию в 1940-х и уехала в Нижний Новгород.

Познакомились они в начале 1930-х годов по инициативе Лазаря Кагановича. Как именно протекал роман — нет ни одного свидетельства. Потом раз — и Розу называют даже его гражданской женой. Что было в перерыве между началом 1930-х и 1932 годом, остаётся загадкой.

Сталину приписывают также романы с балеринами Мариной Семёновой и Ольгой Лепешинской, певицами Валерией Барсовой и Натальей Шпиллер. В общем, со всеми, кому удалось довольно быстро взобраться по карьерной лестнице. Почему? Видимо, в головах историков просто не укладывается тот факт, что вождь мог оставаться без хоть сколько-то постоянных отношений на протяжении 20 лет.

Официально

Первой женой Сталина была Като Сванидзе — её брат Александр учился вместе со Сталиным в Тифлисской духовной семинарии. Пара обвенчалась в 1906 году, а меньше чем через год в семье родился ребёнок, названный Яковом. Вскоре Екатерина скончалась от брюшного тифа. Историк Саймон Себаг-Монтефиоре в книге "Молодой Сталин" указывал, что во время похорон супруги Джугашвили прыгнул в могилу вслед за гробом. Но вскоре его достали.

Второй раз Сталин женился в 1919 году. С Надеждой Алиллуевой он встретился двумя годами ранее — ей тогда было 16 лет. У пары родилось два ребёнка, Василий и Светлана. Но счастливая семейная жизнь закончилась в 30-х годах.

Надежда Алиллуева покончила с собой в 31 год, в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. На её могиле на Новодевичьем кладбище установлен памятник с надписью "От И.В. Сталина".