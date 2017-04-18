Пилот "Формулы-1" принёс извинения за расистское высказывание в адрес бразильцев

По словам голландского гонщика, его слова были вырваны из контекста, из-за чего возникло недопонимание.

Гонщик "Формулы-1" из команды "Ред булл" Макс Ферстаппен публично извинился за свой комментарий в адрес бразильцев, который он сделал в ходе Гран-при Бахрейна.

Пилот "Формулы-1" из команды "Ред булл" Макс Ферстаппен извинился перед бразильцами за своё расистское высказывание Фото: © Flickr/Alfer

Тогда голландец допустил очень жёсткое высказывание в адрес бразильского гонщика Фелипе Массы, из-за которого он задержался на прогревочном круге.

— Он бразилец, обсуждать тут нечего, — сказал тогда Ферстаппен, чем вызвал бурю негодования со стороны зрителей.

После того как скандал вокруг его высказывания начал набирать обороты, пилот поспешил оправдаться и извиниться за своё высказывание, заявив, что его слова были вырваны из контекста и неправильно восприняты.