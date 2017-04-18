Пилот "Формулы-1" принёс извинения за расистское высказывание в адрес бразильцев
По словам голландского гонщика, его слова были вырваны из контекста, из-за чего возникло недопонимание.
Гонщик "Формулы-1" из команды "Ред булл" Макс Ферстаппен публично извинился за свой комментарий в адрес бразильцев, который он сделал в ходе Гран-при Бахрейна.
Пилот "Формулы-1" из команды "Ред булл" Макс Ферстаппен извинился перед бразильцами за своё расистское высказывание
Фото: © Flickr/Alfer
Тогда голландец допустил очень жёсткое высказывание в адрес бразильского гонщика Фелипе Массы, из-за которого он задержался на прогревочном круге.
— Он бразилец, обсуждать тут нечего, — сказал тогда Ферстаппен, чем вызвал бурю негодования со стороны зрителей.
После того как скандал вокруг его высказывания начал набирать обороты, пилот поспешил оправдаться и извиниться за своё высказывание, заявив, что его слова были вырваны из контекста и неправильно восприняты.
— Я был раздосадован своей последней попыткой, на что отреагировал чересчур эмоционально, и в итоге эту фразу вырвали из контекста. Я ни в коем случае не хотел оскорблять бразильцев, которых я очень уважаю. Каждый раз, как я приезжаю в эту страну, они проявляют столько доброты ко мне. Я хотел бы извиниться перед каждым бразильцем, кого задели мои комментарии. С нетерпением жду гонки в Бразилии, — написал голландский пилот "Ред булла".