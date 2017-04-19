Медведев: Борьба на президентских выборах будет серьёзной

Председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал, что борьба на предстоящих в 2018 году президентских выборах будет серьёзной, причём без отвлечения на "спекуляции" и "пустые конфликты". Об этом он заявил, выступая с отчётом о деятельности кабмина перед Госдумой.

— Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьёзной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем, — заявил Медведев. — Сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы ещё и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты — от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия.