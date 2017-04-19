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Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 12:33

Медведев: Россия вернётся в число стран с инвестиционным рейтингом к концу года

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Позитивный прогноз глава правительства озвучил, выступая перед отчётом в Госдуме.

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что Россия вернётся в категорию стран с инвестиционным рейтингом уже к концу 2017 года. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме с отчётом о деятельности правительства за 2016 год.

Медведев обратил внимание, что два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки" (Moody`s и Fitch) изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный", а аналитики S&P изменили оценку на "позитивный".

— Уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит дополнительные возможности для притока финансов, ну и других задач, — заявил российский премьер.

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Анастасия Цапиева
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