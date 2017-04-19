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Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 13:12

Медведев заявил, что Россия находится на правильном пути

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что Россия находится на правильном пути. Это подтверждается цифрами и фактами.

— Приведённые мною цифры и факты не такие высокие, как нам бы хотелось. Но все эти цифры и факты говорят, что мы на правильном пути. И внешние факторы нам не помешают, — сказал Медведев.

Напомним, ранее российский премьер заявил, что РФ вернётся в число стран с инвестиционным рейтингом.

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Анастасия Цапиева
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