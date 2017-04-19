Медведев заявил, что Россия находится на правильном пути

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что Россия находится на правильном пути. Это подтверждается цифрами и фактами.

— Приведённые мною цифры и факты не такие высокие, как нам бы хотелось. Но все эти цифры и факты говорят, что мы на правильном пути. И внешние факторы нам не помешают, — сказал Медведев.