Медведев: США воюют в Сирии не с террористами, а с политической властью

По его мнению, в итоге это может привести к разрушению государства и победе террористов.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев уверен, что цель Соединённых Штатов в Сирии — борьба не с терроризмом, а с властями страны. Об этом он сказал сегодня в Госдуме, где выступил с отчётом о работе Кабинета министров и ответил на вопросы депутатов.

— Наши американские партнёры, особенно в период предвыборной кампании, активно призывали совместно бороться с так называемым Исламским государством, говорили о том, что неважно, какой политический режим будет в Сирии, — важно противостоять террористам, — отметил Медведев.

— И что мы видим? Первое действие, которое осуществила американская администрация на сирийском направлении, — это удар по правительственным войскам. То есть борьба развёрнута не с террористами, а с политической властью Сирии, — добавил он.