Жириновский обвинил коллегу из КПРФ в самопиаре из-за вопроса о Навальном

— Вы, Коломейцев, сделали заявочку, назвали фамилию этого авантюриста, и журналисты только это обыгрывают. Нас с вами нету, нет отчёта правительства, вся пресса говорит о вас. Вас ещё в эфир позовут, но это называется подлостью. Вы использовали день отчёта правительства, чтобы своё имя запечатлеть, — сказал Жириновский. — Вы кого рекламируете? Разрушителей страны. У вас до сих пор площадь Революции, это что — нам нужна революция?