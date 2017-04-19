Жириновский обвинил коллегу из КПРФ в самопиаре из-за вопроса о Навальном
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Лидер ЛДПР заявил, что депутат-коммунист поступил подло, отводя внимание от отчёта правительства.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский обвинил депутата коммунистической партии Николая Коломейцева в самопиаре из-за вопроса премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его выступления в Госдуме.
Коломейцев попросил главу правительства прокомментировать обвинения со стороны оппозиционера Алексея Навального, и премьер ответил, что "не будет комментировать выпады политических проходимцев".
— Вы, Коломейцев, сделали заявочку, назвали фамилию этого авантюриста, и журналисты только это обыгрывают. Нас с вами нету, нет отчёта правительства, вся пресса говорит о вас. Вас ещё в эфир позовут, но это называется подлостью. Вы использовали день отчёта правительства, чтобы своё имя запечатлеть, — сказал Жириновский. — Вы кого рекламируете? Разрушителей страны. У вас до сих пор площадь Революции, это что — нам нужна революция?