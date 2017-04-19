Медведев — депутатам: Хотите порулить — деньги найдите!

Премьер-министр напомнил парламентариям, что Россия находится в условиях санкций и низких цен на нефть.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов, выступая с критикой в адрес правительства, предлагать конкретные меры по решению проблем. Об этом он сказал, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Кабинета министров.

— Сергей Миронов, когда критиковал правительство (а правительство нужно критиковать в определённых ситуациях), сказал, что мы боимся слова "кризис". Но, помилуйте, кто боится? Мы открыто об этом говорим, — сказал Медведев.

Он признался, что в своём выступлении "всё смягчил, что экономика стала отрастать постепенно". Он призвал опуститься всех на землю и посмотреть, в каких условиях живёт Россия.

Давайте так: дайте универсальный рецепт, если порулить готовы — что делать дальше, деньги найдите дополнительные. Просто так эти разговоры никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме