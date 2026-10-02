«Ад собственных мыслей»: Психолог объяснила, почему ревность может разрушить отношения

Патологическая ревность может быть связана с пережитым в детстве травматичным опытом, тревогой, низкой самооценкой и нехваткой любви со стороны близких. Об этом рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева в комментарии RuNews24.ru.

«Ревнивец по-настоящему живёт в аду собственных мыслей, сам себе не доверяя и находясь в тотальном одиночестве. И это, конечно, не оправдание, потому что его страдания причиняют боль не только объекту ревности», — объяснил психолог.

По словам специалиста, такую ревность не стоит воспринимать как проявление особенно сильной любви. За постоянными подозрениями могут скрываться страх потери, обида, злость и ощущение собственной неполноценности.

Одной из причин Гусева назвала детский опыт, например ситуацию, когда ребёнок становится свидетелем измены близкого человека. Другим фактором может быть устойчивое чувство незащищённости и страх, что партнёр в любой момент уйдёт.

Ещё один возможный источник проблемы психолог связывает с нехваткой любви в детстве. В таком случае человек может постоянно требовать подтверждения чувств от второй половины, а внимание к кому-либо ещё воспринимать как угрозу. Свою роль способна играть и низкая самооценка, усиливающая страх остаться одному.

При этом эксперт призвала различать обычную и патологическую ревность. В первом случае поводом становится конкретное поведение партнёра, а возникшее напряжение удаётся снять разговором. При болезненной форме подозрения могут сохраняться даже тогда, когда объективных оснований для них нет.

Гусева также описала несколько вариантов подобного поведения. Один человек непрерывно ищет доказательства измены и контролирует партнёра, другой устраивает эмоциональные сцены, а у третьего проверки телефона и другие действия превращаются в повторяющийся ритуал.

«Ревность без причины – это не любовь. Это болезнь, которую важно увидеть на самом корню и не давать ей взращивать себя в семье. Любовь – это не качели. Любовь – это про тепло, доверие. А страсть и конфликты – это иногда подменные понятия в паре. Всё должно быть в меру», — пояснила Гусева.

Если беспочвенные подозрения сопровождаются постоянным контролем и агрессией, эксперт советует не пытаться успокоить партнёра признанием в том, чего не было. Тем, кто узнаёт подобное поведение у себя, Гусева рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, как справляться с чрезмерной ревностью партнёра и почему за ней могут стоять страх предательства и неуверенность в себе. Психолог советовала обсуждать границы в отношениях, проговаривать тревожащие ситуации и не превращать контроль в норму.