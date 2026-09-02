«Открой дверь и докажи»: Как ревность партнёра доводит до запора и анальных трещин

Если один из партнёров требует открывать дверь в туалет, следит за каждым действием или не оставляет человеку возможности побыть одному, это может быть проявлением психологического давления. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог и сексолог Екатерина Макарова.

По словам специалиста, подобное поведение часто связано с недоверием и подозрениями. Например, один человек может считать, что второй использует время уединения для нежелательных переписок, мастурбации или чтобы избежать домашних обязанностей.

В таких случаях психолог советует обсуждать не причину поведения партнёра, а конкретный результат. Если человек действительно откладывает дела, проблему можно решить договорённостями о распределении обязанностей, а не постоянным контролем.

«На абьюзивность указывает ситуация, когда человек постоянно забегает, подсматривает, требует открывать дверь при посещении туалета. Если один партнёр резко против, а второй настаивает на том, чтобы подсматривать и вмешиваться в этот процесс, то это уже может отражаться на способности другого человека нормально справлять физиологические потребности», — отметила Макарова.

Она добавила, что невозможность расслабиться из-за постоянного наблюдения может влиять и на здоровье. Процесс дефекации тесно связан с психологическим состоянием, поэтому тревога и ощущение контроля способны приводить к проблемам с кишечником.

По словам эксперта, длительное давление в таких ситуациях может стать причиной хронических запоров и связанных с ними осложнений. При этом нарушение личных границ в паре часто начинается с мелочей, которые со временем превращаются в постоянный контроль.

Ранее Life.ru рассказывал о признаках нездоровых отношений и ситуациях, когда партнёр начинает ограничивать свободу другого человека. В материале о признаках абьюза специалисты объясняли, что одним из главных сигналов проблемы является нарушение личных границ и стремление контролировать поведение близкого.