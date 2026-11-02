«Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена добиваться восстановления связей между Саксонией-Анхальт и российскими регионами. В партии рассчитывают вернуться к совместным проектам в науке, культуре и других сферах, в которых федеральные земли могут самостоятельно выстраивать международные контакты. Об этом «Известиям» сообщил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

Он связал перспективы такой работы с формированием нового правительства Саксонии-Анхальт. По оценке парламентария, первые заметные шаги возможны в 2027 году. До этого предстоит завершить распределение должностей в региональном кабинете, поэтому существенных изменений до конца 2026-го он не ожидает.

«Мы попытаемся возобновить сотрудничество в научной и культурной сферах, а также в других областях, доступных для взаимодействия на уровне федеральных земель», — сказал депутат.

Моосдорф утверждает, что интерес к возобновлению контактов с Россией есть и за пределами его партии. В частности, о таком желании ему сообщали представители некоторых немецких учреждений культуры.