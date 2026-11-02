АдГ намерена восстановить сотрудничество с регионами России
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«Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена добиваться восстановления связей между Саксонией-Анхальт и российскими регионами. В партии рассчитывают вернуться к совместным проектам в науке, культуре и других сферах, в которых федеральные земли могут самостоятельно выстраивать международные контакты. Об этом «Известиям» сообщил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
Он связал перспективы такой работы с формированием нового правительства Саксонии-Анхальт. По оценке парламентария, первые заметные шаги возможны в 2027 году. До этого предстоит завершить распределение должностей в региональном кабинете, поэтому существенных изменений до конца 2026-го он не ожидает.
«Мы попытаемся возобновить сотрудничество в научной и культурной сферах, а также в других областях, доступных для взаимодействия на уровне федеральных земель», — сказал депутат.
Моосдорф утверждает, что интерес к возобновлению контактов с Россией есть и за пределами его партии. В частности, о таком желании ему сообщали представители некоторых немецких учреждений культуры.
Ранее глава АдГ Алиса Вайдель заявила, что Германия может провести референдум о выходе из Евросоюза по примеру Великобритании, если Брюссель откажется от масштабных реформ. Политик считает, что Евросоюз утратил первоначальный принцип объединения независимых государств. По её мнению, ключевые полномочия необходимо вернуть национальным правительствам и парламентам, ограничив влияние общеевропейских институтов. При этом немедленный выход ФРГ из ЕС пока не является главной целью новой стратегии партии.