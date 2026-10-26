Германия на пороге своего Brexit? Лидер АдГ пригрозила Евросоюзу референдумом о выходе

Германия может провести референдум о выходе из Евросоюза по примеру Великобритании, если Брюссель откажется от масштабных реформ. С таким предупреждением выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, сообщает британская газета The Telegraph.

Политик считает, что Евросоюз утратил первоначальный принцип объединения независимых государств. По её мнению, ключевые полномочия необходимо вернуть национальным правительствам и парламентам, ограничив влияние общеевропейских институтов.

«Мы хотим перестроить и реформировать Европейский союз. ЕС больше не является объединением суверенных государств. Национальные парламенты и правительства должны взять на себя процесс принятия решений», — заявила Вайдель.

Если остальные страны ЕС не согласятся на предложенные изменения, АдГ намерена добиваться проведения общенационального голосования о дальнейшем членстве Германии в объединении. В качестве примера Вайдель привела Великобританию, которая покинула Евросоюз после референдума 2016 года.

При этом немедленный выход ФРГ из ЕС пока не является главной целью новой стратегии партии. АдГ предлагает сократить полномочия Еврокомиссии, пересмотреть европейские договоры и предоставить национальным властям больше самостоятельности, в том числе в вопросах миграции и экономической политики.

Реализация такого сценария столкнётся и с юридическими сложностями. Действующее законодательство Германии не предусматривает общенационального референдума о выходе из ЕС. Для его организации потребовались бы конституционные изменения, которые должны получить поддержку двух третей депутатов Бундестага и членов Бундесрата.

Ранее Life.ru сообщал, что АдГ решила отказаться от требования немедленного выхода Германии из ЕС и еврозоны. Вместо этого партия предложила добиваться масштабной реформы европейских институтов. Возможность выхода из объединения при этом осталась запасным вариантом на случай провала переговоров.