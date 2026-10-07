АдГ отказалась от требования выхода Германии из ЕС и еврозоны

«Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает отказаться от требования о выходе Германии из ЕС и еврозоны и вместо этого добиваться их масштабной реформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний стратегический документ партии, с которым ознакомилось агентство.

Документ подготовили представители АдГ из Европарламента, Бундестага и региональных парламентов. Его обсуждали в конце сентября на встрече партийных депутатов.

Согласно предложению, еврозону следует преобразовать в более свободное объединение суверенных государств. Страны при этом должны в большей степени самостоятельно отвечать по своим долгам, а возможности Европейского центрального банка по вмешательству в экономику предлагается ограничить. Целью авторы называют создание для евро «прочного фундамента» на основе самостоятельной ответственности государств.

В отношении ЕС АдГ предлагает сосредоточить полномочия объединения на внутреннем рынке, защите внешних границ, безопасности и отдельных технологических проектах. Партия также выступает за возможность национальных исключений из общеевропейских правил в миграционной, социальной и финансовой сферах.

Ещё одним предложением становится отказ от прямых выборов депутатов Европарламента. Согласно документу, их должны будут делегировать национальные парламенты.

Если реформировать ЕС и еврозону не удастся, авторы документа предлагают предоставить гражданам возможность определить дальнейший курс Германии в европейской и денежно-кредитной политике через референдум.

Глава делегации АдГ в Европарламенте Рене Ауст заявил, что документ отражает «проевропейскую направленность» партии. По его словам, АдГ выступает за сотрудничество с соседними странами, сохранение свободной торговли и передвижения людей, а также совместную защиту внешних границ.

При этом депутат АдГ Петер Берингер не считает предложения сменой партийного курса. По его мнению, документ представляет собой план реализации уже существующих позиций. Reuters отмечает, что исторически АдГ выступала против евро и ранее поддерживала выход Германии из валютного союза, однако новая инициатива не содержит прямого требования покинуть еврозону.

Ранее сообщалось, что представитель АдГ впервые возглавил ландтаг в Германии. Им стал Тобиас Рауш. Это первый случай в истории ФРГ, когда политик от АдГ занял пост главы земельного парламента.