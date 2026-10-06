Дмитриев заявил о «пробуждении» Германии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «пробуждением» избрание представителя «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша председателем ландтага Саксонии-Анхальта.

«Первый, но не последний президент земельного парламента от АдГ. Пробуждение», — написал Дмитриев в соцсети X.

Рауш стал первым в истории Германии представителем АдГ, возглавившим земельный парламент. Его избрали на учредительном заседании нового состава ландтага Саксонии-Анхальта.

За кандидатуру 35-летнего политика проголосовали 48 депутатов, 29 выступили против, ещё пятеро воздержались. Помимо голосов самой АдГ, Рауш получил поддержку части депутатов других фракций.

Политика избрали после сентябрьских выборов в Саксонии-Анхальте, на которых АдГ заняла первое место. При этом партии не хватило трёх мандатов до абсолютного большинства, поэтому формирование регионального правительства остаётся отдельным вопросом. Дмитриев называл победу АдГ на выборах в Германии унижением для канцлера Фридриха Мерца. Глава РФПИ заявил, что результаты голосования стали серьёзным сигналом для действующей немецкой власти. Победа АдГ в Саксонии-Анхальте заметно усилила влияние партии на региональном уровне.