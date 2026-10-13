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Регион
Опубликовано 13 октября, 00:56

Германия, Италия и Бельгия предложили ввести «стоп-кран» для законов ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna EST

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna EST

Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в Евросоюзе механизм «стоп-крана», который позволит приостанавливать рассмотрение новых законов в Европарламенте. Инициативу хотят использовать, если законопроекты окажутся слишком обременительными для правительств и бизнеса. Об этом сообщает Politico.

«Мы призываем к принятию дальнейших амбициозных пакетов мер по упрощению процедур, чтобы решительно продвинуться в сокращении бюрократических препятствий в Европейском союзе», — говорится в обращении лидеров трёх стран.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава бельгийского правительства Барт де Вевер направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште.

Авторы инициативы считают, что новый механизм поможет сократить бюрократические барьеры и укрепить экономическую конкурентоспособность Евросоюза. Они также призвали Еврокомиссию в первую очередь снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия.

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Ранее Словакия заявила о намерении договориться с Еврокомиссией о переходном периоде, который позволит продолжить импорт российского газа после введения общеевропейского запрета. Братислава также намерена задействовать доступные юридические механизмы, чтобы защитить энергетическую безопасность страны.

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Лия Мурадьян
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