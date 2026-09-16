Адвоката экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали

В Уфе задержали адвоката Марата Самойлова, представлявшего интересы бывшего главы городской администрации Ратмира Мавлиева. Информацию подтвердил защитник юриста Ильшат Аминев.

«Подтверждаю», — сообщил Аминев изданию «Бизнес-online», отвечая на вопрос о задержании Самойлова.

По словам защитника, утром у Самойлова также прошёл обыск. Он утверждает, что в отношении адвоката возбуждены два уголовных дела — о посредничестве во взяточничестве и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования. В чём именно следствие усматривает возможные преступления, пока официально не раскрывается.

Самойлов, как передаёт издание со ссылкой на Аминева, отрицает причастность к преступлениям. Его процессуальный статус и вопрос об избрании меры пресечения пока не уточнялись. Адвокат представлял Мавлиева с начала уголовного преследования бывшего мэра. В частности, он обжаловал меры пресечения и действия следствия, а также публично комментировал ход дела. В начале сентября суд снял с Мавлиева последние ограничения, однако расследование уголовного дела в отношении экс-главы Уфы продолжается.

Сам Мавлиев был задержан в апреле 2026 года. Следствие вменяет ему превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Бывший мэр обвинения отвергает. В июле горсовет расторг с ним контракт, а в августе апелляционный суд отменил решение о его восстановлении в должности.