Аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу до 18:00 мск

Международный аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии временно приостановил работу. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Аэропорт приостановил работу с 11:50 до 15:00 по всемирному времени», — сказал собеседник агентства. По московскому времени ограничения действуют с 14:50 до 18:00 — три часа десять минут.

По словам источника, несколько самолётов, направлявшихся в Абху, некоторое время находились в зоне ожидания, после чего взяли курс на аэродромы вылета. Информацию об ограничениях довели до всех пользователей воздушного пространства.

Ранее представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе баллистической ракетой по аэропорту. После этого заявления воздушная гавань продолжала работать и, по данным источника, приняла как минимум два рейса. Причина последующей приостановки работы в сообщении не уточняется.

Накануне хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Подконтрольный движению Координационный центр гуманитарных операций объявил его небезопасным и предупредил, что небо королевства «станет театром военных действий».