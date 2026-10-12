Аэропорт Эр-Рияда останется закрытым до 17 октября после атак хуситов

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, работа которого была остановлена после атак хуситов, останется закрытым ориентировочно до конца субботы, 17 октября. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

«Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт на приём и выпуск самолётов, ориентировочно, до конца суток субботы, 17 октября», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующую информацию уже довели до всех пользователей воздушного пространства. Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии продлило приостановку работы воздушной гавани, объяснив решение необходимостью дополнительных проверок.

Специалисты должны завершить оценку безопасности объектов аэропорта и убедиться в их готовности к возобновлению эксплуатации. Проверки проводятся совместно с компетентными ведомствами королевства.

Аэропорт саудовской столицы подвергся атакам 10 и 11 октября. По данным местных властей, в результате удара 10 октября погибли не менее 12 человек, ещё 309 получили ранения. Повторная атака на следующий день унесла жизнь одного человека, ещё 11 пострадали. Воздушной гавани также был нанесён материальный ущерб. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские хуситы.