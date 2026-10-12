Россиян призвали проверять рейсы в Эр-Рияд из-за смертоносных атак на аэропорт

Российским туристам рекомендовали заранее проверять статус авиарейсов в Саудовскую Аравию и через её аэропорты из-за масштабных сбоев после ракетных атак. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), международная воздушная гавань имени короля Халида в Эр-Рияде остаётся закрытой, а сроки возобновления работы пока неизвестны.

По данным аналитической компании Cirium, в воскресенье, 11 октября, в столичном аэропорту отменили 99,7% запланированных рейсов. На понедельник прогнозируется отмена около 60% вылетов и прилётов. При этом сервис Flightradar24 оценивал возможную долю отмен ещё выше — примерно в 78%.

Ограничения затронули внутренние и международные направления. Lufthansa Group приостановила полёты в Эр-Рияд до 16 октября, а Air France–KLM продлила отмену рейсов до конца месяца. По оценкам Cirium, 12 октября по всей Саудовской Аравии могут не состояться более трети запланированных перелётов.

Причиной транспортного кризиса стали атаки на международный аэропорт саудовской столицы 10 и 11 октября. После ударов власти королевства продлили приостановку работы воздушной гавани. Официальной даты возвращения к обычному расписанию пока не названо.

В АТОР обратили внимание, что между Россией и Саудовской Аравией сейчас нет прямого авиасообщения. Поэтому проблемы в первую очередь могут затронуть путешественников, использующих аэропорты королевства для пересадки. Им советуют уточнять информацию о перелёте непосредственно у авиакомпании ещё до выезда из дома.

Если рейс отменён, туристам необходимо связаться с перевозчиком или продавцом билета. Там можно узнать условия перебронирования на другую дату либо возврата стоимости поездки. Особое внимание рекомендуется уделить стыковочным маршрутам, на которых изменения одного перелёта могут нарушить дальнейший план путешествия.