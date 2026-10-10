Самолёты из Эр-Рияда перенаправляют в Медину и Джидду после атаки на аэропорт

Самолёты, направляющиеся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, временно перенаправляют в международные аэропорты Медины и Джидды из-за приостановки работы воздушной гавани. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

«В связи с временной приостановкой работы аэропорта в Эр-Рияде летящие сюда самолёты перенаправляют на посадку в Медину и Джидду», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, международный аэропорт имени короля Халида пока не принимает и не отправляет самолёты. При этом информации о возможных сроках возобновления полётов у диспетчеров нет.

Работа воздушной гавани была остановлена после атаки, произошедшей во второй половине дня 10 октября. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате нападения несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается. По информации авиационных властей королевства, ограничения сохранятся до завершения оценки причинённого ущерба и проверки безопасности аэропортовой инфраструктуры.