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Регион
Опубликовано 10 октября, 20:52

Несколько человек ранены при атаке на аэропорт Эр-Рияда, рейсы остановлены

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несколько человек получили ранения при новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на очевидцев и дипломатический источник.

Агентство также сообщило об эвакуации пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Работа воздушной гавани была нарушена, рейсы отменяли и перенаправляли.

РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда
РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда

Нападение произошло во второй половине дня 10 октября. Удар пришёлся по району пассажирских терминалов. Точное число пострадавших пока устанавливается.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели трёх человек при атаках на аэропорт Эр-Рияда 8 октября. Тогда под удар попали объекты воздушной гавани и самолёт авиакомпании Saudia. Лайнер получил серьёзные повреждения и загорелся на стоянке, однако пассажиров на борту, по предварительным данным, не было.

Больше новостей о боевых действиях, атаках и ситуации в регионе — в специальном разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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