Несколько человек ранены при атаке на аэропорт Эр-Рияда, рейсы остановлены

Несколько человек получили ранения при новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на очевидцев и дипломатический источник.

Агентство также сообщило об эвакуации пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Работа воздушной гавани была нарушена, рейсы отменяли и перенаправляли.

Нападение произошло во второй половине дня 10 октября. Удар пришёлся по району пассажирских терминалов. Точное число пострадавших пока устанавливается.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели трёх человек при атаках на аэропорт Эр-Рияда 8 октября. Тогда под удар попали объекты воздушной гавани и самолёт авиакомпании Saudia. Лайнер получил серьёзные повреждения и загорелся на стоянке, однако пассажиров на борту, по предварительным данным, не было.