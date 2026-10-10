Несколько человек ранены при атаке на аэропорт Эр-Рияда, рейсы остановлены
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Несколько человек получили ранения при новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на очевидцев и дипломатический источник.
Агентство также сообщило об эвакуации пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Работа воздушной гавани была нарушена, рейсы отменяли и перенаправляли.
Нападение произошло во второй половине дня 10 октября. Удар пришёлся по району пассажирских терминалов. Точное число пострадавших пока устанавливается.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели трёх человек при атаках на аэропорт Эр-Рияда 8 октября. Тогда под удар попали объекты воздушной гавани и самолёт авиакомпании Saudia. Лайнер получил серьёзные повреждения и загорелся на стоянке, однако пассажиров на борту, по предварительным данным, не было.
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