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Опубликовано 10 октября, 17:16

Reuters сообщает о мощном взрыве в аэропорту Эр-Рияда

Обложка © ТАСС / ERDEM SAHIN / ЕРА

Обложка © ТАСС / ERDEM SAHIN / ЕРА

Громкий взрыв произошёл на территории аэропорта Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошёл в субботу, 10 октября. По сведениям агентства, сильный хлопок был слышен в районе воздушной гавани. Причины случившегося и возможные последствия пока не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх человек при двух атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда 8 октября. По данным саудовского управления гражданской авиации, ранения получили также несколько местных жителей и иностранцев. Один из ударов пришёлся на самолёт государственной авиакомпании Saudia. Позднее авиаперевозчик подтвердил гибель своего пилота Хамуда аль-Кальтами. Ответственность за нападения взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах».

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, взрывах и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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