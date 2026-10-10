Reuters сообщает о мощном взрыве в аэропорту Эр-Рияда

Громкий взрыв произошёл на территории аэропорта Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошёл в субботу, 10 октября. По сведениям агентства, сильный хлопок был слышен в районе воздушной гавани. Причины случившегося и возможные последствия пока не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх человек при двух атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда 8 октября. По данным саудовского управления гражданской авиации, ранения получили также несколько местных жителей и иностранцев. Один из ударов пришёлся на самолёт государственной авиакомпании Saudia. Позднее авиаперевозчик подтвердил гибель своего пилота Хамуда аль-Кальтами. Ответственность за нападения взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах».