Посол Саудовской Аравии заявил об очистке Баб-эль-Мандеба от хуситов

Посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед аль-Джабир заявил, что движение «Ансар Аллах» удалось полностью вытеснить из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. При этом сами хуситы эту информацию пока не подтверждали.

«Баб-эль-Мандебский пролив очищен от остатков террористического ополчения хуситов», — заявил аль-Джабир.

Других подробностей дипломат не привёл. По данным Anadolu, правительственные силы Йемена начали операцию с целью установить полный контроль над проливом и островом Майюн, также известным как Перим. В ней участвуют подконтрольные международно признанному правительству формирования при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Военные источники также заявили о возвращении под контроль правительственных сил самого пролива и острова Перим. В то же время боевые действия в районе продолжаются: поступают сообщения о переброске хуситами подкреплений к своим подразделениям в районе Дубаба, а также об ударах ракетами и беспилотниками.

Ситуация на этом участке остаётся противоречивой. Ранее правительственные силы уже заявляли об освобождении порта Моха, однако другие источники сообщали, что позиции «Ансар Аллах» там сохраняются. Поэтому заявления о полном вытеснении хуситов пока требуют независимого подтверждения.

Баб-эль-Мандеб имеет ключевое значение для мировой торговли: пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является частью маршрута между Азией и Европой через Суэцкий канал. Из-за атак хуситов на суда в Красном море многие перевозчики ранее начали направлять корабли в обход Африки, что увеличивало сроки и стоимость доставки.

Ранее сообщалось, что военный успех хуситов может аукнуться для всего Ближнего Востока. В случае перехода города Таиз под контроль «Ансар Аллах» движение смогут развивать наступление в направлении столицы Народной Демократической Республики Йемен (1967-1990) Адена. Расстояние между городами по прямой дороге составляет около 130 километров.