«Вправе ответить»: Хуситы отреагировали на планы Турции и Пакистана защитить Эр-Рияд

Йеменские хуситы предупредили Турцию и Пакистан о возможных ответных действиях, если эти государства вступят в вооружённый конфликт на стороне Саудовской Аравии. При этом движение «Ансар Аллах» не исключает их посредничества в мирном урегулировании. Об этом RTVI рассказал член политбюро группировки Хузам аль-Асад.

По словам представителя движения, Анкара и Исламабад могли бы способствовать прекращению боевых действий и снятию блокады с Йемена. Однако непосредственное участие их вооружённых сил в конфликте хуситы намерены расценивать как угрозу собственной безопасности.

«Что касается любой агрессии против нашего народа, от кого бы она ни исходила, наша страна вправе ответить на любое нападение», — подчеркнул аль-Асад.

Обострение ситуации произошло на фоне активизации Мекканского оборонного альянса. На экстренном заседании 5 октября в Эр-Рияде представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана договорились приступить к практической реализации механизма коллективной защиты.

Соглашение предусматривает возможность оперативного развёртывания военных сил на территории королевства. Руководство Саудовской Аравии заявило о готовности совместно противостоять нападениям на страну и её религиозные святыни.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Саудовской Аравии и Сирии по возможной отправке военных в Йемен. Обсуждается привлечение от 10 до 20 тысяч сирийских военнослужащих для борьбы с хуситами. Однако окончательное решение о такой операции пока не принято. Напомним, что 28 сентября йеменские власти объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.