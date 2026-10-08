Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сил в Йемен для борьбы с хуситами

Саудовская Аравия и Сирия обсуждают возможную отправку сирийских военных в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, президент Сирии Ахмед аш-Шараа серьёзно рассматривает предложение Эр-Рияда, однако окончательного решения пока не принял. Один из источников утверждает, что речь может идти об отправке от 10 до 20 тысяч военнослужащих.

Axios пишет, что вопрос обсуждался во время встречи аш-Шараа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде. Администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована о переговорах и, по словам собеседников издания, не возражает против такой схемы.

Ранее хуситы заявили об ударах по международному аэропорту Абха и авиабазе Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии. По утверждению йеменского движения «Ансар Аллах», в результате атаки работа воздушной гавани остановилась, а военный объект получил повреждения. Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение провело две операции против объектов на территории Саудовской Аравии.