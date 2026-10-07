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Регион
Опубликовано 7 октября, 13:22

Песков: Россия не получала просьб о посредничестве между Эр-Риядом и хуситами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не получала обращений с просьбой выступить посредником в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, к РФ никто за посредничеством не обращался», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Песков назвал ситуацию в регионе крайне тревожной. По его словам, напряжённость в районе Персидского залива и без того находится на высоком уровне.

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений об обострении ситуации вокруг Саудовской Аравии. Накануне хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда и нефтеперерабатывающий объект, а воздушное пространство над королевством было объявлено зоной военной операции.

Хуситы заявили об атаке на объект Saudi Aramco в Эр-Рияде
Хуситы заявили об атаке на объект Saudi Aramco в Эр-Рияде

Ситуация вокруг Саудовской Аравии и хуситов обострилась на фоне сообщений об атаках на объекты королевства. Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об ударе по нефтеперерабатывающему объекту Saudi Aramco в Эр-Рияде, после чего в районе саудовской столицы начался крупный пожар.

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Дарья Денисова
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