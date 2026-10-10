РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда

Российский союз туриндустрии не располагает подтверждённой информацией о российских туристах, пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.

В организации заявили, что сейчас уточняют сведения у туроператоров, работающих на направлении. Также проверяется информация о наличии организованных российских туристических групп в районе происшествия.

В РСТ отметили, что турпоток из России в Саудовскую Аравию пока остаётся небольшим, поэтому направление не относится к массовым.

Напомним, как передавало агентство Reuters, на территории аэропорта Эр-Рияда прогремел громкий взрыв. Причины неизвестны.