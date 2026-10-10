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Опубликовано 10 октября, 19:52

РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский союз туриндустрии не располагает подтверждённой информацией о российских туристах, пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.

В организации заявили, что сейчас уточняют сведения у туроператоров, работающих на направлении. Также проверяется информация о наличии организованных российских туристических групп в районе происшествия.

В РСТ отметили, что турпоток из России в Саудовскую Аравию пока остаётся небольшим, поэтому направление не относится к массовым.

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Напомним, как передавало агентство Reuters, на территории аэропорта Эр-Рияда прогремел громкий взрыв. Причины неизвестны.

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Матвей Константинов
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