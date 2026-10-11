Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 17:30

В столице Саудовской Аравии прогремел новый взрыв

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вновь был слышен взрыв после смертельной ракетной атаки хуситов на международный аэропорт. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося в королевстве.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Агентство не уточняет, где именно раздался взрыв, что стало его причиной и есть ли пострадавшие. Официальных сообщений о новом ударе на момент публикации не поступало.

МИД: Предварительно, россиян среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда нет
МИД: Предварительно, россиян среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда нет

Инцидент произошёл на следующий день после масштабной атаки на международный аэропорт имени короля Халида. По данным Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате ракетного удара погибли не менее 12 человек, ещё 309 получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. После удара работа аэропорта была приостановлена, авиакомпании начали отменять рейсы и перенаправлять самолёты в другие города.

На фоне обострения ситуации представители движения «Ансар Аллах» вновь предупредили авиакомпании об опасности полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Хуситы объявили аэропорты королевства потенциальными целями для дальнейших ударов, сделав исключение для воздушных гаваней Мекки и Медины.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar