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Опубликовано 11 октября, 15:47

МИД: Предварительно, россиян среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда нет

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

По предварительным данным, россиян среди пострадавших при ударах по аэропорту Эр-Рияда нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По предварительным данным Посольства России в Саудовской Аравии, наших соотечественников среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубовие соболезнования родным и близким погибших при ударах, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

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Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Также МИД России осудил удары по аэропорту Эр-Рияда, в результате которых погибли 12 человек и ещё свыше 300 получили ранения. Ведомство призвало участников конфликта на Аравийском полуострове отказаться от атак на гражданскую инфраструктуру.

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Матвей Константинов
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