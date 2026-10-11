МИД: Предварительно, россиян среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда нет

По предварительным данным, россиян среди пострадавших при ударах по аэропорту Эр-Рияда нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По предварительным данным Посольства России в Саудовской Аравии, наших соотечественников среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубовие соболезнования родным и близким погибших при ударах, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Также МИД России осудил удары по аэропорту Эр-Рияда, в результате которых погибли 12 человек и ещё свыше 300 получили ранения. Ведомство призвало участников конфликта на Аравийском полуострове отказаться от атак на гражданскую инфраструктуру.