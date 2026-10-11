Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 15:43

МИД России призвал прекратить атаки после гибели 12 человек в аэропорту Эр-Рияда

МИД РФ осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда, где погибли 12 человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства от 11 октября.

Среди погибших — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет. В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что Москва выступает за урегулирование кризисов в регионе политико-дипломатическими средствами с учётом интересов всех расположенных там государств.

РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда
РСТ не имеет данных о россиянах среди пострадавших в аэропорту Эр-Рияда

Ранее Life.ru сообщал, что при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек и 309 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на воздушную гавань и призвал прекратить атаки на гражданские объекты. На фоне обострения хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • МИД РФ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar