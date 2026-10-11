МИД России призвал прекратить атаки после гибели 12 человек в аэропорту Эр-Рияда
МИД РФ осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда, где погибли 12 человек
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства от 11 октября.
Среди погибших — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет. В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — заявили в ведомстве.
В министерстве также подчеркнули, что Москва выступает за урегулирование кризисов в регионе политико-дипломатическими средствами с учётом интересов всех расположенных там государств.
Ранее Life.ru сообщал, что при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек и 309 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на воздушную гавань и призвал прекратить атаки на гражданские объекты. На фоне обострения хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов.
Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru