МИД России призвал прекратить атаки после гибели 12 человек в аэропорту Эр-Рияда

Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства от 11 октября.

Среди погибших — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет. В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что Москва выступает за урегулирование кризисов в регионе политико-дипломатическими средствами с учётом интересов всех расположенных там государств.