Минимум 12 человек погибли, 309 пострадали при ударе по аэропорту Эр-Рияда

Минимум 12 человек погибли после ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на трех чиновников.

По данным британской газеты Financial Times (FT), крупнейшие больницы Эр-Рияда объявили чрезвычайную ситуацию. После попадания ракеты в терминалы 3 и 4 администрация аэропорта организовала медицинскую эвакуацию. Здания получили значительный ущерб. Как пишет Reuters, число пострадавших выросло до 309.

Ракеты попали в аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Видео © X / Ahmad Hamieh / basheeriraqi20 / Hanadi_AlQahti

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт прекратил работу после атаки во второй половине дня 10 октября. Авиационные власти Саудовской Аравии заявили, что ограничения сохранятся до завершения оценки ущерба и проверки безопасности инфраструктуры воздушной гавани.