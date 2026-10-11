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Опубликовано 11 октября, 11:17

Хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Обложка © X / ME24 - Middle East 24

Обложка © X / ME24 - Middle East 24

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) вновь призвало авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что аэропорты королевства, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины, рассматриваются хуситами как цели для ударов.

«Вооружённые силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства», — написал Сариа в своём телеграм-канале.

Он призвал отнестись к предупреждению серьёзно и заявил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за последствия перехвата ракет и беспилотников. По словам представителя хуситов, движение намерено продолжать эскалацию до достижения своих целей.

Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

В сообщении также приводится заявление о недавней атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Гавань прекратила работу после атаки во второй половине дня 10 октября. По последним данным, минимум 12 человек погибли, 309 пострадали при ударе по аэропорту. После инцидента рейсы начали отменять и перенаправлять в другие города.

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Андрей Бражников
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