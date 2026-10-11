Хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) вновь призвало авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что аэропорты королевства, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины, рассматриваются хуситами как цели для ударов.

«Вооружённые силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства», — написал Сариа в своём телеграм-канале.

Он призвал отнестись к предупреждению серьёзно и заявил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за последствия перехвата ракет и беспилотников. По словам представителя хуситов, движение намерено продолжать эскалацию до достижения своих целей.