Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с решительным осуждением нападения хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, повлёкшего многочисленные жертвы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя Всемирной организации.

Гутерриш выразил потрясение произошедшим и подчеркнул недопустимость ударов по мирным жителям и гражданским объектам. По его словам, подобные действия противоречат международным правовым нормам.

«Подобные атаки должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении генсека.

Согласно сведениям Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии, субботний удар по воздушной гавани унёс жизни не менее 12 человек. Ещё 309 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Life.ru сообщал о ракетной атаке хуситов на тот же аэропорт, после которой загорелся пассажирский самолёт. Инцидент произошёл 8 октября. На фоне обострения обстановки часть авиаперевозчиков временно отказалась от рейсов в саудовскую столицу.