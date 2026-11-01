Международный аэропорт Хургады за один день обслужил 389 взлётов и посадок, а также около 67 тысяч пассажиров. Оба показателя стали рекордными за всю историю его работы, следует из данных Министерства гражданской авиации Египта. Новый максимум зафиксировали 31 октября.

Прежнее достижение было установлено 1 ноября 2025 года, когда аэропорт принял и отправил 358 рейсов. Таким образом, интенсивность воздушного движения увеличилась на 8,7%. Пассажиропоток за тот же период вырос ещё заметнее. Если год назад за сутки через аэропорт прошёл 56 641 человек, то теперь их число достигло 67 тысяч. Разница составила 10 359 пассажиров, или 18,3%. Количество прибывших увеличилось с 26 994 до 33 500 человек — на 24,1%. Число вылетевших достигло такого же показателя, составив 33 500 против 29 647 годом ранее. Прирост в этой категории составил 13%.

Министр гражданской авиации Египта аль-Хефни связал обновление рекордов с повышением интереса к туристическому направлению страны. Он также отметил необходимость расширения возможностей аэропортов на фоне увеличения международного авиасообщения.

Высокая загрузка Хургады пришлась на начало зимнего туристического сезона, традиционно сопровождающегося увеличением числа международных рейсов на египетские курорты. В министерстве подчеркнули, что для дальнейшего роста перевозок необходимо поддерживать готовность аэропортовой инфраструктуры и координацию всех служб, обеспечивающих обслуживание самолётов и пассажиров.