«Белавиа» спустя шесть лет возобновляет рейсы из Минска в Жуковский

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 октября восстанавливает регулярное воздушное сообщение между Минском и подмосковным аэропортом Жуковский после шестилетнего перерыва. О возвращении перевозчика на прежний маршрут сообщили представители организации.

Самолёты будут курсировать между двумя городами ежедневно. Для обслуживания направления задействуют лайнеры Embraer-195, рассчитанные на 107 пассажиров. Перелёт займёт примерно полтора часа. Воздушное сообщение по этому маршруту прекратилось весной 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Возобновление полётов приурочено к десятилетию сотрудничества авиакомпании с подмосковной воздушной гаванью. Именно борт «Белавиа» 12 сентября 2016 года выполнил первый регулярный пассажирский рейс в Жуковский. Ожидается, что возвращение маршрута расширит возможности поездок между Россией и Белоруссией, в том числе для жителей Люберец, Раменского и соседних регионов.