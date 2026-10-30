«Белавиа» спустя шесть лет возобновляет рейсы из Минска в Жуковский
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 октября восстанавливает регулярное воздушное сообщение между Минском и подмосковным аэропортом Жуковский после шестилетнего перерыва. О возвращении перевозчика на прежний маршрут сообщили представители организации.
Самолёты будут курсировать между двумя городами ежедневно. Для обслуживания направления задействуют лайнеры Embraer-195, рассчитанные на 107 пассажиров. Перелёт займёт примерно полтора часа. Воздушное сообщение по этому маршруту прекратилось весной 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Возобновление полётов приурочено к десятилетию сотрудничества авиакомпании с подмосковной воздушной гаванью. Именно борт «Белавиа» 12 сентября 2016 года выполнил первый регулярный пассажирский рейс в Жуковский. Ожидается, что возвращение маршрута расширит возможности поездок между Россией и Белоруссией, в том числе для жителей Люберец, Раменского и соседних регионов.
Ранее Life.ru сообщал о возобновлении работы аэропортов Жуковский и Шереметьево после ночных ограничений. Утром 30 октября Росавиация сняла временный запрет на приём и отправку воздушных судов, введённый на фоне атаки беспилотников. Обе авиагавани вновь получили возможность обслуживать пассажирские рейсы. При этом путешественникам рекомендовали уточнять актуальное расписание на сайтах перевозчиков и аэропортов.