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Регион
Опубликовано 30 октября, 10:01

«Белавиа» спустя шесть лет возобновляет рейсы из Минска в Жуковский

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 октября восстанавливает регулярное воздушное сообщение между Минском и подмосковным аэропортом Жуковский после шестилетнего перерыва. О возвращении перевозчика на прежний маршрут сообщили представители организации.

Самолёты будут курсировать между двумя городами ежедневно. Для обслуживания направления задействуют лайнеры Embraer-195, рассчитанные на 107 пассажиров. Перелёт займёт примерно полтора часа. Воздушное сообщение по этому маршруту прекратилось весной 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Возобновление полётов приурочено к десятилетию сотрудничества авиакомпании с подмосковной воздушной гаванью. Именно борт «Белавиа» 12 сентября 2016 года выполнил первый регулярный пассажирский рейс в Жуковский. Ожидается, что возвращение маршрута расширит возможности поездок между Россией и Белоруссией, в том числе для жителей Люберец, Раменского и соседних регионов.

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Ранее Life.ru сообщал о возобновлении работы аэропортов Жуковский и Шереметьево после ночных ограничений. Утром 30 октября Росавиация сняла временный запрет на приём и отправку воздушных судов, введённый на фоне атаки беспилотников. Обе авиагавани вновь получили возможность обслуживать пассажирские рейсы. При этом путешественникам рекомендовали уточнять актуальное расписание на сайтах перевозчиков и аэропортов.

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Владимир Озеров
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