В аэропорту Эйндховена нашли два боеприпаса времён Второй мировой

Два взрывоопасных предмета, сохранившихся со времён Второй мировой войны, обнаружили на территории аэропорта Эйндховена в Нидерландах. Несмотря на потенциальную угрозу, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять самолёты в обычном режиме. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию страны.

Неожиданную находку сделали рабочие во время земляных работ, связанных с подготовкой к масштабной модернизации аэропортового комплекса. Начало основной реконструкции запланировано на первые месяцы 2027 года.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что один из обнаруженных объектов удалось опознать как миномётный снаряд. Происхождение и характеристики второго предмета специалистам ещё предстоит установить.

Для устранения опасности на территорию аэропорта направят сапёров специализированного подразделения Министерства обороны Нидерландов. Военные займутся обследованием боеприпасов и их безопасным обезвреживанием.

При этом обнаружение военных артефактов пока никак не повлияло на расписание рейсов. Ограничений на взлёт и посадку воздушных судов не вводилось.