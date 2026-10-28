В аэропорту Эйндховена нашли два боеприпаса времён Второй мировой
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Два взрывоопасных предмета, сохранившихся со времён Второй мировой войны, обнаружили на территории аэропорта Эйндховена в Нидерландах. Несмотря на потенциальную угрозу, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять самолёты в обычном режиме. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию страны.
Неожиданную находку сделали рабочие во время земляных работ, связанных с подготовкой к масштабной модернизации аэропортового комплекса. Начало основной реконструкции запланировано на первые месяцы 2027 года.
Представитель правоохранительных органов уточнил, что один из обнаруженных объектов удалось опознать как миномётный снаряд. Происхождение и характеристики второго предмета специалистам ещё предстоит установить.
Для устранения опасности на территорию аэропорта направят сапёров специализированного подразделения Министерства обороны Нидерландов. Военные займутся обследованием боеприпасов и их безопасным обезвреживанием.
При этом обнаружение военных артефактов пока никак не повлияло на расписание рейсов. Ограничений на взлёт и посадку воздушных судов не вводилось.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении мины времён Великой Отечественной войны во время земляных работ на севере Москвы. Опасный предмет нашли 7 октября возле жилого дома на Фестивальной улице. Территорию оцепили, а для обследования боеприпаса привлекли сапёров и служебную собаку.