На севере Москвы обнаружили мину времён Великой Отечественной войны

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ на севере Москвы. На место опасной находки прибыли сапёры, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

Боеприпас нашли по адресу: Фестивальная улица, дом 17. Территорию вокруг обнаруженного предмета оцепили.

Для обследования мины также привлекли служебную собаку. Специалисты устанавливают характеристики найденного боеприпаса.

«Территория оцеплена, работают саперы», — сообщил представитель экстренных служб.

Дальнейшие действия с опасной находкой будут проводить специалисты. По данным экстренных служб, угрозу оценивают сапёры, работающие на месте.

Следы Великой Отечественной войны продолжают находить в самых неожиданных местах спустя десятилетия после Победы. Ранее Life.ru рассказывал о семи необычных находках: от ручной гранаты, обнаруженной ребёнком во дворе, и 250-килограммовой немецкой авиабомбы на стройке до неразорвавшегося снаряда в стенах собора и советского штурмовика Ил-2, пролежавшего в земле почти 80 лет.