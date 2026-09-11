Аэропорт Перми задержал 27 рейсов из-за угрозы БПЛА, ещё четыре отменены

В международном аэропорту Большое Савино в Перми зафиксированы массовые задержки рейсов. Причиной стал режим «Беспилотная опасность», объявленный утром 11 сентября, и связанные с ним временные ограничения на полёты.

По данным онлайн-табло, ожидание превышено по 27 рейсам — 13 на вылет и 14 на прилёт. Ещё четыре рейса отменены. Самая длительная задержка коснулась рейса в Сочи: вылет перенесли более чем на 11 часов — с 05:05 на 20:35. Ещё одна крупная задержка по рейсу в Москву. Пассажиры должны были отправится в столицу в 07:55, но теперь рейс перенесли на 22:10.

Значительные задержки затронули и другие направления. Рейс в Магнитогорск перенесён с 06:30 на 18:00, самолёт в Калининград отправится в 18:25 вместо 07:20, а борт в Санкт-Петербург — в 16:45 вместо 05:40. Несколько рейсов в Москву также перенесены.

Среди прибывающих рейсов наиболее серьёзно задерживается самолёт из Сочи: он прибудет в 19:25 вместо 04:00. Рейс из Калининграда вовсе отменили, хотя борт должен был приземлиться в Перми ещё в 06:20.

Ранее стало известно, что Air Arabia снова начнёт летать между Шарджей и Москвой с 8 октября. Сначала будет один рейс в день, а с 14 декабря — уже два. Остальные рейсы Air Arabia между ОАЭ и Россией пока остаются приостановленными — как минимум до 27 марта 2027 года.