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Опубликовано 11 сентября, 00:48

Алжир закрыл небо для гражданских и военных самолётов ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Алжир с 11 сентября закрыл небо для всех воздушных судов, зарегистрированных в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщило государственное агентство APS со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Алжир принял решение закрыть своё воздушное пространство — начиная с полуночи завтрашнего дня, пятницы для всех воздушных судов, зарегистрированных в Объединённых Арабских Эмиратах», — указали в публикации.

Ограничения распространяются на гражданские и военные самолёты, которые выполняют рейсы в Алжир или вылетают из страны.

При этом запрет не затронет коммерческие рейсы авиакомпаний ОАЭ в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и обратно. Такие перелёты продолжатся до конца 2026 года, когда завершится срок действия соответствующего контракта.

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Ранее Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами. В Министерстве иностранных дел страны не раскрыли подробности и не назвали конкретные причины окончательного прекращения дипломатических связей.

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Лия Мурадьян
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