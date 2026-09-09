Air Arabia возобновит ежедневные рейсы между Шарджей и Москвой 8 октября

Air Arabia возобновит ежедневные рейсы между Шарджей и Москвой с 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

На первом этапе перевозчик будет выполнять по одному рейсу в сутки. С 14 декабря частоту планируется увеличить до двух перелётов ежедневно. При этом остальные направления Air Arabia между ОАЭ и Россией пока останутся на паузе. Их приостановка продлена до 27 марта 2027 года включительно.

Пассажирам отменённых рейсов предлагают изменить дату вылета в пределах семи дней до или после первоначальной либо отказаться от бронирования. В последнем случае средства можно вернуть в соответствии с условиями перевозчика.

Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь, однако билеты на некоторые из этих направлений всё ещё можно найти на сайте перевозчика. Туроператоры первыми заметили, что октябрьские бронирования начали исчезать, но официальных уведомлений от авиакомпании не получили: информацию об отмене предоставляли только после индивидуальных запросов. При этом в системе продаж сохраняются билеты на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару.