Air Arabia отменила рейсы в Россию на октябрь и декабрь

Авиакомпания Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь. При этом билеты на некоторые из этих направлений по-прежнему доступны на сайте перевозчика.

Первыми изменения заметили туроператоры и турагенты: бронирования на октябрь начали снимать, однако официальных уведомлений от авиакомпании они не получили. Информацию об отмене перевозчик предоставлял после отдельных обращений.

На сайте Air Arabia при этом остаются в продаже билеты на октябрьские рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару.

Представители перевозчика подтвердили Baza отмену рейсов и сообщили, что пассажирам вернут деньги за приобретённые билеты. Причины изменения расписания не называются.

Ранее телеграм-канал сообщал о похожем случае с пассажирами, которые купили билеты Air Arabia из Москвы на Шри-Ланку с пересадкой, но узнали об отмене своего рейса только в аэропорту. Им пришлось покупать новые билеты и менять направление поездки.

Air Arabia после паузы, связанной с обострением ближневосточного конфликта, вернулась на российский рынок 20 июня. Авиакомпания запустила рейсы по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа.